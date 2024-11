Da sabato 26 e da domenica 27 maggio la compagnia aerea low cost Volotea inaugurerà nuove rotte

Volotea, la compagnia aerea low cost che collega città di medie e piccole dimensioni in Europa, inaugura due nuove rotte da Lamezia Terme verso Genova e Verona. Da sabato 26 maggio sarà possibile decollare verso il Veneto con due frequenze settimanali (martedì e sabato per un totale di 13.500 posti in vendita), mentre da domenica 27 parte anche il collegamento con la Liguria sempre con due voli a settimana (mercoledì e domenica con un'offerta di 9.750 posti).



«Quest'anno, grazie all'avvio dei suoi voli a Lamezia – è scritto in una nota di Sacal, la società di gestione degli aeroporti calabresi - Volotea accorcia le distanze tra il nord e il sud della Penisola, facilitando i collegamenti tra lo scalo calabrese, il Veneto e la Liguria. Inoltre, con i nuovi voli la compagnia punta a supportare il tessuto economico locale, attirando sempre più turisti e viaggiatori in Calabria, una regione ricca di bellezze naturalistiche e artistiche».