Per sei mesi si sono autotassati ed hanno provveduto di tasca propria all’acquisto di carta e toner. Questo per evitare ulteriori disagi alla numerosa utenza, già alle prese con il problema di aver perso il lavoro. Ora però i dipendenti del Centro per l’Impiego di Cosenza, ma anche delle sedi periferiche di Montalto Uffugo e Rogliano, hanno deciso di denunciare pubblicamente la situazione e di richiamare le istituzioni alle loro responsabilità.

Garantite solo le operazioni informatiche

Esaurite le ultime scorte, da lunedì prossimo, 29 ottobre, non potranno più rilasciare le certificazioni. Le uniche operazioni garantite saranno quelle informatiche, come l’aggiornamento delle posizioni occupazionali. «Una decisione sofferta – fanno sapere gli impiegati - ma l'unica possibile per uscire da questa criticità».