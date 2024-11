Buone notizie per chi da Soverato deve raggiungere l’aeroporto di Lamezia Terme e viceversa. Da lunedì infatti sarà possibile acquistare un biglietto del treno da e per lo scalo internazionale, cosa fino ad ora impossibile, grazie ad un investimento di circa un milione di euro che ha permesso il potenziamento dei collegamenti.



Ad annunciarlo è il sindaco della città ionica Ernesto Alecci che spiega: «In questi anni in maniera silenziosa, ma determinata, ho portato avanti le esigenze della fascia ionica soveratese. Da quando, ormai più di 20 anni fa, ero studente universitario a Milano subivo da calabrese l'umiliazione di non poter raggiungere la mia città se non grazie ai miei genitori o agli amici che venivano a prendermi in auto fino Lamezia. Un problema che ancora oggi vivo da sindaco di una città che vorrebbe vivere anche e soprattutto di turismo. Una prima importante pietra è stata ora posata grazie alla giunta Oliverio e all'assessore regionale ai trasporti Roberto Musmanno».

Le corse

Per ora si tratta di tre corse ad andare e tre a tornare con i seguenti orari: Soverato – Lamezia 7.57 – 9.27 – 13.16; Lamezia – Soverato: 8.51 – 14.03 – 15.51. Un servizio bus navetta collega ogni trenta minuti la stazione con l’aeroporto. Ma l’impegno del primo cittadino va oltre. Per la stagione estiva infatti si punta all’ulteriore potenziamento dei collegamenti con almeno dieci corse totali, cinque all’andata e altrettante al ritorno.



«Grazie ai 28 sindaci del comprensorio soveratese che 2 anni fa insieme a me hanno firmato un documento di protesta e di proposta che oggi raccoglie i suoi frutti – sottolinea Alecci - di cui beneficiano anche i comuni fino a Locri dove il treno per motivi tecnici farà "capolinea". Meno auto in strada, soprattutto sulla Ss106, significa minor rischio di incidenti. Solo stando insieme possiamo cambiare il destino della nostra Regione».