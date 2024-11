Ottima prova per il trainer dell’Accademia del Caffè Mauro, azienda reggina conosciuta in Italia e all’Estero

E’ stato un week end intenso e ricco di emozioni per il trainer dell’ Accademia del Caffè di Caffè Mauro, Andrea Faggiana che, in occasione del Sigep di Rimini, il Salone della Pasticceria, Gelateria, Panificazione artigianale e Caffè, ha partecipato alle finali del Campionato Italiano Baristi Caffetteria, classificandosi tra i top five baristi italiani e dopo aver comunque affrontato egregiamente varie prove e sfidando moltissimi concorrenti provenienti da tutta Italia.

«Sono molto contento di aver preso parte a questa gara e di avere dato il massimo nelle mie performance, continuerò a gareggiare per portare sempre più in alto la mia preparazione e l’Azienda che rappresento con l’obiettivo di diffondere sempre di più la Cultura del caffè nel mondo» sostiene Andrea, barista Skills Professional Scae e formatore Aicaf.

E questa sua passione ha dato vita, già nei mesi scorsi, a “Passione Caffè”, i nuovi Educational formativi che l’Accademia del Caffè Mauro propone a tutti gli appassionati del mondo caffè, operatori del settore e non, per contribuire alla diffusione di una “cultura del caffè”, svelando tutti i segreti che si celano dietro un rito quotidiano, come quello di gustare una tazzina di caffè, che accomuna milioni di persone in tutto il mondo e che fa della Caffè Mauro, in particolare, un’ azienda calabrese eccellente in Italia e soprattutto all’estero dove si sviluppa il 45 per cento del proprio fatturato.