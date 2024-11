I fondi destinati anche per migliorare la gestione delle risorse idriche e per implementare impianti nel settore dei piccoli frutti

Pubblicata la graduatoria del bando riservato alle aziende agricole avente come tema gli investimenti per la gestione della risorsa idrica e la promozione di nuovi impianti nel settore della frutta tropicale, sub tropicale e piccoli frutti. Più dettagliatamente, il provvedimento riguardava la frutta tropicale (come avocado, mango e papaia), quella sub tropicale (kiwi ed annona) e i piccoli frutti (tra i quali ribes, more, mirtilli, lamponi).

In proposito, il Dipartimento Agricoltura, al termine della fase istruttoria e di valutazione delle istanze pervenute, ha predisposto un’unica graduatoria (accordando, in caso di ex aequo, priorità alle donne in qualità di titolari/legali rappresentanti proponenti e, tra queste, a chi risulterà possedere la più giovane età anagrafica), dalla quale sono risultate essere ammissibili 223 domande.

«Con una dotazione finanziaria di 16 milioni – spiega l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo in una nota stampa – la Regione Calabria, per la prima volta sostiene concretamente una specifica filiera che, fino a poco tempo fa, era considerata di nicchia. La frutta tropicale e sub tropicale, alla luce degli effetti dei cambiamenti climatici, per un territorio come il nostro rappresenta un segmento dalle molteplici potenzialità che, d’intesa con il presidente Occhiuto, abbiamo deciso di valorizzare per accrescere l’offerta, la produttività e la competitività dell’agroalimentare regionale, prestando la dovuta attenzione al necessario efficientamento delle risorse idriche».