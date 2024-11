La Calabria investe sulla competitività in agricoltura: subito 5 milioni per le aziende beneficiarie. È stata pubblicata, sul portale istituzionale dell’autorità di gestione www.calabriapsr.it, la graduatoria definitiva delle domande di sostegno (relative all’annualità 2021) della misura 4 – intervento 4.1.1 - del Psr 2014/2020. Due, nello specifico, le azioni previste: una prima tesa a favorire l’allestimento di punti vendita aziendali ed extra-aziendali, con una dotazione di 4 milioni. L’altra, sovvenzionata con un milione, finalizzata ad attivare il commercio elettronico, con fornitura di hardware e software.

«Si tratta di un’iniziativa – commenta l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo – rivolta a sostenere la competitività delle aziende agroalimentari calabresi favorendo, altresì, un collegamento diretto tra produzione e commercializzazione, così da determinare una crescita in termini di qualità e capacità di stare sui mercati».

Nel dettaglio, l’intervento consentirà alle aziende interessate di allestire, ammodernare o adeguare punti vendita aziendali ed extra aziendali dei prodotti agricoli, agevolando altresì gli investimenti in tecnologie, con l’obiettivo di avviare o potenziare le attività di vendita diretta in azienda nonché migliorare redditività e sostenibilità delle produzioni, per garantire alle aziende migliori opportunità di commercializzazione dei prodotti.

I progetti ritenuti ammissibili sono risultati essere complessivamente 106. Su impulso dell’assessorato, si è già stabilito che, ove possibile, le risorse erogate potranno essere eventualmente implementate attingendo ai fondi Next Generation Eu.