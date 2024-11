Poco meno di 6 milioni di euro ad agriturismi e fattorie didattiche e sociali per garantire l’efficienza e l’ampiezza della gamma dei servizi offerti. Le risorse sono legate alla misura 6 - Intervento 6.04.01 - del Psr Calabria, avente ad oggetto il sostegno a interventi di diversificazione e multifunzionalità delle imprese agricole, di cui è stata pubblicata sul portale www.calabriapsr.it la graduatoria definitiva, relativamente all’annualità 2021.

«Una volta ancora – commenta l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo – la Regione ha inteso investire sulla rete dell’accoglienza rurale e sullo sviluppo delle attività didattiche e sociali in tale ambito, incentivando nuove forme di impresa che uniscono ai servizi, ai visitatori ed ai turisti la diversificazione e la qualità delle coltivazioni e degli allevamenti».

Nello specifico, 100 sono state le domande presentate, 86 quelle ritenute meritevoli di accoglimento da parte della commissione di valutazione, per un valore complessivamente pari a circa 5.830.000 euro. I contributi concessi hanno un ammontare massimo di 100.000 euro per ogni singola azienda beneficiaria.

Gli interventi ammessi a finanziamento prevedono l’allestimento di spazi attrezzati per lo svolgimento di attività didattiche o sociali in azienda (come l’assistenza all’infanzia, agli anziani e alle persone con disabilità; arredo verde; attrezzature sportive, per l’ippica e per piazzole campeggio); la realizzazione di piccoli punti aziendali di trasformazione e/o di spazi attrezzati per la vendita di prodotti; la qualificazione dell’offerta turistica; il potenziamento della proposta di ospitalità rurale, con particolare riguardo alla conoscenza - sotto il profilo turistico - del mondo agricolo e rurale.