Voucher formativi per gli iscritti a corsi di primo e secondo livello, quale quello indetto dalla Umm in marketing e management, con Pubbliemme tra i partner strategici

Anche il primo master in marketing e management del Sud, promosso dall’Università Magna Graecia di Catanzaro, che vede il gruppo Pubbliemme tra i sostenitori e partner strategici, potrà contare sul supporto di voucher formativi, per una importante copertura delle spese di iscrizione.



È notizia recente, difatti, la messa a disposizione, da parte del settore Alta formazione ed università dell’ente, di misure concrete a sostegno del percorso post-lauream, a vantaggio degli ammessi ai Master di I e II livello. In particolare, saranno incentivati i percorsi formativi coerenti alle 8 aree di innovazione, definite nella "Strategia regionale per la specializzazione intelligente”. Gli ambiti sono agroalimentare, edilizia sostenibile, turismo e cultura, logistica, ict e terziario innovativo, smart manufacturing, ambiente e rischi naturali, scienze della vita. La misura è estesa ai master universitari previsti per gli anni 2019, 2020, 2021.



Per beneficiare del sostegno, bisogna avere uno dei seguenti titoli di studio: laurea, laurea specialistica/magistrale, laurea a ciclo unico, diploma accademico afam di primo livello o secondo livello o titoli accademici equipollenti rilasciati da università straniere; essere siano nati e/o residenti in Calabria (la residenza, in particolar modo, deve essere mantenuta per tutta la durata del percorso sino allo svolgimento dell’esame finale e conseguimento del titolo), essere iscritti o ammessi al Master per il quale si richiede il finanziamento(anche in ragione dell’eventuale graduatoria provvisoria); non aver beneficiato di voucher per percorsi di alta formazione erogati direttamente dalla Regione Calabria a valere POR Calabria FESR - FSE 2014/2020. (Tale condizione opera anche qualora il contributo concesso sia stato successivamente recuperato per decadenza). Ogni candidato, a pena di esclusione, potrà concorrere per la richiesta dell’erogazione di un solo voucher, non cumulabile con finanziamenti concessi da soggetti pubblici o privati per la copertura anche parziale dei costi di iscrizione per il Master oggetto della richiesta.

Risorse

L’ammontare complessivo delle risorse è pari a euro 3.014.271,88 a copertura dei costi di iscrizione dei master attivati negli Anni Accademici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021. L’ Avviso prevede la possibilità di presentazione delle domande di contributo in diverse annualità e la dotazione finanziaria è pertanto ripartita per come di seguito indicato: - € 1.004.757,29 destinati alla concessione di voucher per domande presentate nell’annualità 2019; - € 1.004.757,29 destinati alla concessione di voucher per domande presentate nell’annualità 2020; - € 1.004.757,30 destinati alla concessione di voucher per domande presentate nell’annualità 2021.

Tipologia di Master ammissibili

È possibile far domanda di voucher sul presente avviso per la copertura totale o parziale dei costi di iscrizione a Master di primo e secondo livello in Italia, erogati da Università italiane pubbliche o private legalmente riconosciute e istituzioni Afam riconosciute. Le predette tipologie non sono ammissibili a finanziamento se i master sono erogati online. I master ammissibili devono prevedere il rilascio del titolo accademico avente valore legale e la valutazione di almeno 60 cfu (crediti formativi universitari) ovvero un carico di lavoro di almeno 1500 ore complessive (lezioni frontali, laboratorio, eventuale stage e studio individuale). Non sono ammissibili altre tipologie di percorsi di alta formazione

Periodo di svolgimento

Master A.A. 2018-2019, data ultima di avvio del master, 31 maggio 2019. Data ultima di conclusione del master: 31 dicembre 2020; Master A.A. 2019-2020: data ultima di avvio 31 maggio 2020, data ultima di conclusione: 31 dicembre 2021. Master A.A. 2020- 2021, data ultima di avvio: 31 maggio 2021, data ultima di conclusione: 31 dicembre 2022. L’istanza per la concessione del voucher potrà essere presentata anche per master già avviati purché non sia stato effettuato l’esame finale al momento della presentazione della domanda e il master sia relativo agli anni accademici sopra riportati.

Contributo concedibile e spese ammissibili

L’importo massimo del contributo erogabile è:

- per i master di I livello pari ad € 1.500,00 (millecinquecento/00)

- per i master di II livello pari ad € 4.000,00 (quattromila/00)

Le spese ammissibili sono esclusivamente quelle riferite ai costi d’iscrizione al master e l’eventuale polizza fidejussoria (quest’ultima fino alla concorrenza massima di € 100). Gli eventuali costi d’iscrizione e della polizza che eccedano l’importo massimo finanziabile costituiscono quota a carico del candidato.

Domande

La trasmissione della domanda di voucher deve avvenire, secondo le seguenti finestre temporali:

- Annualità 2019: Data apertura termini sarà comunicata in corrispondenza della pubblicazione del bando Data chiusura termini 31.03.2019; - Annualità 2020: Data apertura termini 07.01.2020 Data chiusura termini 31.03.2020; - Annualità 2021: Data apertura termini 07.01.2021 Data chiusura termini 31.03.2021; A pena di esclusione, la domanda di contributo, dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta con firma autografa o digitale, ed essere inviata, unitamente ai relativi allegati, a mezzo PEC, al seguente indirizzo: bandialtaformazione@pec.regione.calabria.it

Valutazione

La verifica di ricevibilità, ammissibilità e valutazione delle domande di partecipazione sarà effettuata da un’apposita Commissione, nominata dal Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza, in conformità a quanto previsto dalla DGR n. 84/2017 e s.m.i.

Informazioni e contatti

Informazioni sull’avviso possono essere richieste al Settore Alta Formazione e Università tramite la mail: altaformazione@regione.calabria.it. Responsabile del Procedimento è Eliana Pugliese funzionario del Settore n. 4 “Alta Formazione e Università”. Altre info: http://calabriaeuropa.regione.calabria.it/website/bando/382/index.html