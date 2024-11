«Nuove risorse per gli agricoltori calabresi: ammonta a 5 milioni e 300 mila euro l'importo complessivo delle liquidazioni avviate dall'organismo pagatore Arcea, in relazione a diverse misure». Lo riferisce un comunicato dell'ufficio stampa della Giunta regionale.

«Un segnale evidente - commenta l'assessore all'Agricoltura, Gianluca Gallo - dell'impegno profuso per garantire certezze ad un comparto essenziale per la qualità della vita e lo sviluppo del tessuto economico regionale». «Tra gli interventi più significativi oggetto di finanziamento - si aggiunge nella nota - figurano la cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse; il sostegno allo sviluppo locale; gli aiuti ad attività di informazione e promozione di gruppi di produttori sui mercati interni; gli investimenti in aziende agricole in cui si insedia un giovane agricoltore; gli investimenti in infrastrutture, nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli; l'aiuto all'avviamento di nuove imprese agricole condotte da giovani agricoltori; il sostegno alla diversificazione e multifunzionalità nelle aziende agricole».