Milano esce allo scoperto: a noi i soldi del Sud. Il sindaco Beppe Sala propone ai ministri più impegnati sul Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, Vittorio Colao (Innovazione tecnologica e Transizione digitale, e Roberto Cingolani, Transizione ecologica, di farsi complici della Transizione a Milano dei soldi del Recovery Fund destinati al Sud. E Cingolani, lo sventurato, rispose: «Chi meglio fa, più avrà». Come dire: se uno non ha denti e l'altro ha zanne, non diamo una dentiera a chi non può masticare, ma aiutiamo il più provvisto a mangiarsi tutto. Così non si spreca il cibo. È tutto vero, ed è avvenuto a Milano, in un incontro fra complici di rapina di diritti dei meridionali.

È di questo che si parlerà questa sera a Pnrr– Lo scippo al Sud, il programma di approfondimento sul Recovery Fund condotto dal direttore Pino Aprile con la partecipazione di Luca Antonio Pepe e del professor Gianfranco Viesti.

Ma cosa ha detto Sala? «Milano è capace di spendere e gestire molto di più di quello che ci riconosce il Pnrr e saremo pronti a raccogliere quello che gli altri non sapranno spendere». E poi, come per giustificarsi e peggiorando le cose: «Io non voglio dire che la nostra speranza sia che qualcuno non li chieda e noi possiamo chiedere di più.Se qualcuno rinuncia, il residuo venga dato a chi può farlo». Il rappresentante dei sindaci della rete Recovery Sud, Davide Carlucci, ha risposto in maniera lapidaria: «Non ti lasceremo neanche un euro».



Appuntamento oggi alle 23 su LaC Tv, canale 19 del digitale terrestre, e su LaC Sat, il canale satellitare del network visibile sul canale 419 di TivùSat e sul canale 820 di Sky. Sarà possibile vedere la trasmissione in streaming o rivederla sul sito www.lacplay.it e sull’app LaC Play, scaricabile dagli store Android e iOs.