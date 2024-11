Gli ultimi dati sull’occupazione eleggono la regione fanalino di coda insieme a Campania e Sicilia.

Secondo i più recenti dati diffusi dall’ISTAT, il tasso di occupazione sul territorio calabrese relativo alla classe di età che va dai 15 ai 65 anni, con o senza un qualsiasi titolo di studio, è uguale al 40,3 %. Questo dato in ambito nazionale posiziona la regione in mezzo a Campania, che presenta il 40,4 %, e Sicilia con il 40,1 %, al termine di una lista comprendente tutte le regioni italiane.



I dati sono aggiornati al terzo trimestre del 2015 e rispetto al trimestre precedente si nota un miglioramento del circa 3,4 %, ma guardando all’anno precedente, nello stesso periodo, ovvero nel terzo trimestre 2014, il tasso di occupazione era uguale al 41.3 % e quindi esattamente un punto percentuale in più rispetto al 2015.



Viene fornito anche il dato sugli occupati di sesso maschile, che si aggira intorno al 51,3 % e classifica ultima in graduatoria la regione in questo ambito, mentre per le donne il dato è uguale al 29,5 %, che posiziona la Calabria sopra, sia alla Campania che Sicilia, al termine di una lista comprendente tutte le regioni italiane.