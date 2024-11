Lo ha dichiarato il Ministro alle infrastrutture intervistato alla trasmissione '8 e mezzo' in onda su La7. Sul Ponte No categorico

"Il ponte è un capitolo chiuso, la Salerno-Reggio Calabria sarà un'autostrada normale". Lo ha detto il ministro alle infrastrutture Graziano Delrio, Intervistato da Lilli Gruber, durante la trasmissione "8 e mezzo", andata in onda ieri sera su La7. Delrio ha precisato che circa il 92% dei lavori di ammodernamento sono stati completati e che entro la fine del prossimo anno i cantieri saranno tutti chiusi. Per quanto riguarda i finanziamenti, la nuova legge di stabilità prevede ulteriori 350 milioni da destinare al completamento dell'A3. Sul Ponte il ministro è stato chiaro, ancora una volta. "Ci sono altre priorità evidenti. La Sicilia sta franando e dobbiamo trovare un modo per evitare le continue rapine agli appalti pubblici. Il nostro compito è curare il malato vero di questo Paese". "Le opere pubbliche – ha concluso Delrio in riferimento al ponte sullo stretto – devono essere fatte attraverso un dibattito pubblico. È ovvio che nessuna opera può essere sottratta a questa dinamica".