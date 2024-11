«Il Reddito di cittadinanza si è rivelato strumento debole soprattutto per la Calabria». Lo sostiene il presidente di Adiconsum Calabria, Michele Gigliotti, ricordando che il tema è stato al centro dell’ultima riunione dell’Alleanza contro la povertà, alla quale partecipa anche l’associazione di difesa dei consumatori promossa dalla Cisl. Secondo Gigliotti, «il Reddito, sostituendo il reddito di inclusione, sta di fatto smantellando uno strumento vero per contrastare la povertà e l’esclusione sociale. Il ‘Rei’, frutto del lavoro anche dell’Alleanza contro la povertà e del confronto sociale, è stato potenziato dal Reddito di cittadinanza nelle risorse economiche ma - rileva il presidente di Adiconsum Calabria - andrebbe potenziato anche nelle risorse professionali di accompagnamento delle persone e delle famiglie beneficiarie a costruire quell’autonomia senza la quale non si esce fuori dalla soglia di povertà». A parere di Gigliotti, invece, «il Reddito di cittadinanza non ha raggiunto l’obiettivo previsto e si è rivelato strumento debole soprattutto per la Calabria. Delle circa 175.000 persone potenzialmente interessate dall’intervento solo 95.000 sono state le domande presentate e di queste il 20% sono state respinte».

«Numerose - prosegue il presidente di Adiconsum Calabria - risultano essere poi le richieste di revoca. Infatti da pochi giorni l’Inps ha pubblicato il modello per presentare istanza di rinuncia». Gigliotti poi osserva: «Alleanza, presente anche in Calabria, sta svolgendo un ruolo fondamentale per contrastare la povertà e l’emarginazione sociale di soggetti indigenti e svantaggiati. Diverse le iniziative e gli incontri che in questi anni si sono svolti su tutto il territorio regionale. Nell’ultimo incontro svoltosi a Lamezia Terme il portavoce Don Giacomo Panizza di ‘Progetto Sud’ ha sottolineato che ‘la faticosa fuoruscita dalla povertà, assieme ad alcune risorse economiche, abbisogna anche di risorse umane rappresentate dalle stesse persone bisognose e da competenti operatori sociali’. Insomma – conclude il presidente di Adiconsum Calabria - siamo chiamati a mettere in campo non solo i soldi ma anche vera assistenza e solidarietà sociale».