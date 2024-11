Non più tappa di passaggio, ma una città in grado di trasformarsi in meta per i visitatori. È la sfida del Piano strategico di prodotto accoglienza e marketing Destinazione Cosenza, realizzato da Josep Ejarque, di FTourism & Marketing, destination manager di assoluto valore e tra i massimi esperti europei di marketing territoriale.

Due giorni di dibattito e approfondimento

Lo strumento è stato presentato alla seconda edizione del Forum sul turismo, organizzato dall’amministrazione comunale, in svolgimento nel complesso monumentale di San Domenico. La rassegna è articolata in due giornate, 22 e 23 gennaio, con numerose sessioni di lavoro e di approfondimento. Tra gli ospiti anche giornalisti di riviste specializzate italiane e straniere, tra cui Morgen Post, Einfachraus.de e Holyfruitsalade.de di Berlino; Il Tirreno e Orizzonti di Pistoia; Pegasonews.info di Milano; In Viaggio e Bell’Italia sempre di Milano e Marco Polo di Roma. Presenti anche tour operator e operatori del settore. Nelle interviste l’assessore al turismo del Comune di Cosenza Rosaria Succurro e Gianluca Laterza, Senior territory manager di TripAdvisor per il Sud Europa.

Frecciatina di Occhiuto al ministro Bonisoli

Solo pochi giorni fa il ministro per i Beni Culturali Alberto Bonisoli parlava di incapacità nell’attività di valorizzazione turistica della città di Cosenza. Il sindaco Mario Occhiuto, non ha perso l’occasione per una risposta piccata, ma non polemica