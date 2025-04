La musica dell’innovatore del suono Alessandro Santacaterina, l’ambiente immersivo generato da grandi ledwall e da effetti scenici luminosi curati dal video artwork Giuseppe Sottile, l’alternarsi sul palco di personaggi rappresentativi delle eccellenze calabresi. Dialoghi sull’energia, la conferenza spettacolo ideata da Donata Marrazzo, firma del Sole 24 Ore, celebra la transizione verso la sostenibilità delle fonti rinnovabili, nel segno dell’efficientamento e del rispetto dell’ambiente. Promosso da Replanet nel decennale delle attività condotte nel solco dell’innovazione, anche in sinergia con l’Università della Calabria, lo show ospitato al Teatro Rendano ha posto l’attenzione su tematiche ricadenti nella quotidianità e sotto la responsabilità di tutti, declinando l’energia in ogni sua forma; quella del corpo e dello spirito, quella della parola, fino a quella dell’Universo.

Discorso corale

Un dialogo corale che ha intrecciato competenze e visioni, con tanti protagonisti ad alternarsi in scena: l’attore Marco Silani, la giornalista e yogin Alessia Tripodi, la psicoterapeuta Lhoana Valentini, il botanico Nicodemo Passalacqua, l’antropologo Mauro Francesco Minervino, l’ingegnere e ricercatore Felice Arena, il matematico e teologo Giovanni Amendola, l’astrofisica Sandra Savaglio, l’esperto di innovazione Mario Calderini, e naturalmente Donata Marrazzo, ideatrice e conduttrice dell’evento. In chiusura, un talk sull’innovazione sociale e un brindisi simbolico per festeggiare i dieci anni di Replanet, realtà calabrese premiata nel 2024 dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per il suo modello di business sostenibile e visionario. «Un’occasione per condividere pensieri, passioni e futuro – ha detto al nostro network Kevin Pratticò, amministratore unico dell’azienda – mettendo in scena l’energia come motore di cambiamento».