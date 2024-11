La società editoriale Diemmecom del Gruppo Pubbliemme ha affidato a Pasquale Motta la direzione editoriale della testata giornalistica televisiva LaC News24, della testata regionale online lacnews24.it e delle testate territoriali ilvibonese.it ed ilreggino.it. Pasquale Motta, direttore responsabile delle testate giornalistiche del network LaC, guiderà la redazione nella gestione del portale di informazione quotidiana, delle varie edizioni dei tg e di tutte le rubriche di approfondimento a firma LaC News24.



A supportare il direttore Motta in questo ambizioso progetto di unificazione delle due testate tv e web ci saranno Enrico De Girolamo, che proseguirà nel ruolo di vicedirettore della testata on line, e Pier Paolo Cambareri, che assumerà la vicedirezione della testata televisiva. Confermati direttori responsabili alla guida delle testate online ilvibonese.it ed ilreggino.it rispettivamente Stefano Mandarano e Consolato Minniti.

Diemmecom: «La nostra risposta alle sfide del mercato»

«Il mercato dell'editoria è molto frammentato, esposto alle fake news e alla disinformazione - ha dichiarato il Presidente del Gruppo Pubbliemme ed Editore Diemmecom Domenico Maduli-. Quindi nella fase attuale il settore dell'informazione ci impone scelte chiare e nette; per tali motivi abbiamo puntato su una direzione editoriale unica per tutte le testate della Diemmecom. Inoltre questa scelta ci permetterà certamente di confermare la forza del nostro progetto e di rilanciare il nostro ruolo nel sistema dell'informazione del Mezzogiorno».



Il Direttore Generale di Diemmecom e Gruppo Pubbliemme Maria Grazia Falduto ha sottolineato: «Con questa scelta vogliamo ottimizzare i processi interni, dare più forza alle informazioni, favorire la produzione di contenuti originali e distribuire format più vicini alle esigenze del mercato. Per fare questo, non potevamo prescindere da una direzione editoriale unica, capace di proseguire l'ottimo lavoro fatto dalle direzioni sin qui avvicendatesi, mantenendo alto il profilo sulla linea editoriale lungo lo sviluppo di tutti i prodotti, dall'informazione quotidiana ai contenuti di approfondimento».