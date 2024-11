L’opera è stata completata nel 2002 da parte della Regione Calabria utilizzando fondi Ue

Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche ha comunicato alla Regione Calabria e al concessionario Sorical, l'avvenuto collaudo definitivo della diga dell'Alaco, una tra le principali infrastrutture idrauliche della Calabria, la cui realizzazione venne programmata - nell'ambito del progetto speciale PS 26 - gia' dalla fine degli anni '50 del secolo scorso dalla allora Cassa per il Mezzogiorno allo scopo di assicurare l'approvvigionamento idropotabile di una vastissima area della Calabria centro-meridionale ed in particolare della massima parte del territorio della Provincia di Vibo Valentia.

I lavori per il completamento della diga

Il completamento della diga avvenne nel 2002 da parte della Regione Calabria, utilizzando anche Fondi dell'Unione Europea e la messa in esercizio nel 2003. Con la successiva presa in carico del progetto da parte della Sorical. nel luglio del 2005 avvero avviati i lavori di ammodernamento e potenziamento dell'impianto di potabilizzazione oltre ad altri lavori di miglioramento del sistema di adduzione - tutti sempre definiti come interventi prioritari dalla Regione Calabria nei propri atti di programmazione infrastrutturale ed intrapresi dalla Sorical nell'ambito del proprio programma degli investimenti approvato dalla Regione Calabria - si è finalmente fatto in modo che una delle più rilevanti infrastrutture idrauliche della Calabria, fino ad allora soltanto un'opera "incompiuta", raggiungesse il suo assetto funzionale per il quale fu progettata e realizzata.

!banner!

L'impianto di potabilizzazione al servizio della Diga dell'Alaco è tra i più moderni e controllati d'Italia. Da alcuni anni l'acqua della Diga dell'Alaco è controllata da cinque organismi di versi: il Cnr di Verbania, l'Asp di Catanzaro e Vibo attraverso i laboratori dell'Arpacal, dai laboratori dell'Acquedotto Pugliese in base ad una convenzione stipulata con la Sorical, dai laboratori di analisi della Sorical e da una società esterna. I campionamenti vengono fatti in contraddittorio per fugare ogni dubbio sulla correttezza delle procedure applicate. (AGI)