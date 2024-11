Lo rende noto il dipartimento 'Agricoltura'. E' stata concessa una proroga per la presentazione delle domande sull’avviso pubblico per il riutilizzo dei terreni confiscati alla criminalità organizzata

Il Dipartimento regionale "Agricoltura" rende noto che è stata concessa una proroga per la presentazione delle domande sull’avviso pubblico per il finanziamento di progetti e iniziative per la promozione ed il sostegno di interventi per il riutilizzo dei terreni confiscati alla criminalità organizzata, pubblicato sul BURC n.14 del quindici febbraio scorso. Infatti, con il Decreto n. 274 del ventisei scorso, si è stabilito di fissare l’apertura dei termini per la presentazione delle domande a partire dal giorno 21 marzo 2016, fino al quindicesimo giorno successivo.



L’avviso del Dipartimento "Agricoltura", che vuole contribuire a diffondere la cultura alla legalità per la crescita della coscienza democratica, sostenendo le imprese che subiscono intimidazioni di stampo mafioso, si rivolge - informa una nota dell'Ufficio stampa della Giunta - a cooperative sociali, organizzazioni di volontariato ed associazioni no profit riconosciute, che gestiscono beni confiscati alla criminalità organizzata e loro assegnati. Le risorse finanziarie stanziate sono pari a trecentomila euro.