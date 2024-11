Anche il patronato di Crotone ha aderito a questa iniziativa nazionale per far conoscere alla comunità i servizi che svolge

“Ad ognuno il diritto alla tutela”: è questo lo slogan scelto dall'Inca, il patronato della Cgil, per incontrare in 150 piazze italiane i cittadini, in occasione della Giornata della Tutela; tra queste anche Crotone ha aderito. Un momento per informare sulle attività e sui servizi che l'Inca offre. «Ci siamo accorti – ha dichiarato il direttore del patronato crotonese Francesco Lavigna – che la gente non è a conoscenza dei diritti inespressi, su alcune questioni che riguardano la maternità, per esempio, quindi abbiamo deciso di scendere in piazza per incontrarli e dire loro quali sono le nostre attività per difenderli. La cittadinanza ha risposto bene, anche perchè al nostro gazebo si sono avvicinati pensionati, che chiedono giustamente di sapere su quali maggiorazioni possono accedere, ma anche persone che non fanno richiesta di maternità, Bonus Bebè, ovvero tutte quelle prestazioni che servono alla comuntà e dove noi possiamo aiutare a raggiungerle».

Lo scopo dell’iniziativa, come ha anche sottolineato l'Inca nazionale, non è stato solo quello di diffondere la conoscenza dei diritti ed estendere le opportunità affinché ad ognuno sia data la possibilità di esercitarli, ma anche quello di far conoscere come il Patronato abbia riorganizzato la propria struttura per rispondere in modo più aderente alla realtà ai bisogni vecchi e nuovi di tutela. Per l’Inca, la Giornata della Tutela è stata anche un'occasione preziosa per sottolineare, ancora una volta, come il prezioso ruolo sociale del Patronato di intermediazione tra il cittadino e le Pubbliche amministrazioni sia un patrimonio irrinunciabile per dare risposte alla crescente domanda di assistenza.