Due i soli magistrati impiegati per smaltire migliaia di fascicoli di cause in materia di licenziamenti e previdenza. Insorge il Consiglio dell’Ordine degli avvocati

Gravi disagi al Tribunale di Vibo Valentia nel settore lavoro per carenza di giudici. Due soli magistrati risultano infatti applicati per smaltire migliaia di fascicoli e cause in materia di licenziamenti e previdenza.

A ciò si aggiunge l'inadeguatezza dei locali del nuovo Tribunale di Vibo Valentia, immobile incompleto ed alle prese con varie carenze strutturali. Aspetti che hanno causato nelle scorse settimane la sospensione delle udienze per mancanza dei riscaldamenti. La riprese dei "lavori" vede però impegnati solo due magistrati.

Per questo motivo si sono scatenati malumori all’interno del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Vibo Valentia. In una nota si sottolinea come "l'esercizio della giurisdizione debba tenere conto delle esigenze specifiche del territorio che non è solo criminalità organizzata ma anche crisi occupazionale, degrado economico, carenza di assistenza sociale e previdenziale. Questo - rimarcano gli avvocati - non consente che possano sacrificarsi alcuni settori della giustizia a scapito di altri, ma richiede un maggiore sforzo per ottenere la copertura degli organici di magistrati e cancelleria. Tali considerazioni - concludono - saranno oggetto della prossima formale presa di posizione del Consiglio dell'Ordine affinché' le rassicurazioni e gli impegni assunti a seguito della visita del ministro della Giustizia possano avere concreta attuazione".