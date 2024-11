I lavoratori lamentano apprensione per le loro retribuzioni così come gli operatori delle cooperative sociali ed ecologici

I dipendenti del Comune di Cosenza, da stamattina, sono in assemblea. I lavoratori lamentano la preoccupazione per le loro retribuzioni. Stessi timori vengono espressi dai lavoratori delle cooperative sociali e da quelli di Ecologia Oggi, la società che si occupa della raccolta dei rifiuti. È stata anche convocata, per oggi pomeriggio, alle ore 17, un’audizione della Commissione consiliare permanente “Controllo e Garanzia”, che si occuperà dello stato delle casse comunali, alla luce della dichiarazione di dissesto del Comune.