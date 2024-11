Turisti provenienti dall’Italia e dall’estero, l’Acquapark Odissea 2000 di Rossano regge all’urto della pandemia. Soddisfazione è stata espressa da Francesco Cannizzaro – Responsabile Assistenti bagnanti e attrazioni – anche per le tante recensioni positive giunte all’indirizzo della struttura per il comportamento responsabile e attento dei tanti ospiti.

Diminuita la capienza ma riscontrata un’alta capacità di adattamento della clientela alle misure restrittive previste dalla norma. Acquapark garantisce divertimento in sicurezza, in linea con le strategie aziendali di Odissea 2000 il cui direttore Milena Marino ha inteso agire con grande senso di responsabilità in materia di investimenti e rischio.



L’intera area ospita 2mila posti letto tra i villaggi Nausica e Itaca. 150mila presenze annue, 7000mila giornaliere nelle punte massime. 80.000 m2 di estensione - 6.000 m3 d’acqua - 4.000 metri di scivoli, uno dei quali più lungo d' Europa con i suoi 318 metri: il titano roller, alto ben 25 metri. Una realtà che costituisce motivo d’orgoglio imprenditoriale territoriale per la Calabria e per il Sud intero.