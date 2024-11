Il prossimo 1 dicembre alle 18 al salone dell’ex Comunità Montana del Savuto a Piano Lago si terrà un evento di notevole rilevanza per lo sviluppo imprenditoriale, con un focus particolare sulla promozione dell’imprenditoria femminile in Calabria. Il convegno dal titolo “Ritornare o restare nella propria terra per rinnovare, crescere e condividere” è un’iniziativa inserita nel contesto del progetto Yes I StartUp Donne Calabria, dedicato a sostenere l’autoimpiego.

Tra i relatori Antonio Rispoli project manager dell’Ente nazionale per il Microcredito e coordinatore del progetto Yes I Start Up Donne, Katia Stancato economista e tutor dell’ente nazionale per il Microcredito, Francesco Citino presidente Cna Cosenza e altri numerosi esponenti del mondo dell’economia e del mondo imprenditoriale femminile. Le conclusioni saranno affidate all’onorevole Pierluigi Caputo vice presidente del Consiglio regionale. L’importanza di questo evento è ulteriormente enfatizzata dalla calorosa accoglienza che ha ricevuto nel Gruppo Sviluppo Savuto, guidato con determinazione da Ida Paola Cerenzia.

La sua visione e impegno nel promuovere l’evento nel cuore del centro del Savuto, a Piano Lago, presso l’ex sede dell’Ente Montano, confermano l’attenzione e la volontà di sostenere la crescita imprenditoriale nella regione. Il convegno mira a contribuire attivamente al sostegno della realizzazione di idee imprenditoriali al femminile, fornendo strumenti e opportunità per l’utilizzo di finanziamenti agevolati. Questa iniziativa è parte integrante di Yes I Start Up Donne Calabria, un progetto promosso dalla Regione Calabria e dall’Ente nazionale per il Microcredito.

Il progetto offre percorsi personalizzati di accompagnamento all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità, rivolti a diversi target. Cerenzia ha sottolineato l’importanza di un’iniziativa che non solo fornisce supporto formativo, ma accompagna i partecipanti anche durante la presentazione della domanda di finanziamento e offre un supporto concreto dopo l’avviamento dell’attività.

Il convegno rappresenta un’opportunità unica per le aspiranti imprenditrici di acquisire conoscenze e strumenti essenziali per trasformare le proprie idee in imprese di successo. Il programma completo di Yes I Start Up Donne Calabria, che include un percorso di accompagnamento e supporto finanziario, lo rende un modello pratico ed efficace per chi desidera avviare e sviluppare la propria attività nel Savuto e nel comprensorio posto a sud della città Bruzia.

Al convegno parteciperanno giovani imprenditrici e imprenditori invitati a condividere le proprie esperienze e competenze, offrendo testimonianze dirette di un mondo ancora tutto da scoprire nel Savuto, territorio ricco di potenziali risorse da valorizzare attraverso il talento delle giovani donne.



Questo processo sarà supportato da politiche creditizie e finanziarie in grado di incentivare idee, progetti e di ampliare gli orizzonti di mercato. Saranno presenti inoltre sindaci, amministratori, consiglieri e rappresentanti delle varie associazioni con l’auspicio che possano diffondere sui loro territori le informazioni sulla nuova misura di incentivazione per le imprese femminili.