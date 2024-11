Proseguono le iniziative del Coapi, il Coordinamento degli agricoltori e pescatori italiani nato all’indomani delle mobilitazioni dei trattori di gennaio e febbraio in Italia e in Europa, con l’obiettivo di far crescere ed estendere il movimento e di costruire uno spazio unitario per quanti in Italia si battono contro la crisi dell’Agroalimentare e per una svolta fondata sulla sovranità alimentare e l’agroecologia.

Martedì 25 giugno si terrà in Calabria una intera giornata di incontri e iniziative pubbliche nel quadro delle 5 giornate dedicate al diritto a produrre e ai diritti ambientali (21/26 giugno) della Campagna dei #99 giorni per salvare l'agricoltura e la pesca riaprendo la speranza che si concluderà a Roma il 14 luglio prossimo e che ha, fra i suoi obiettivi, sia quello di comporre una “piattaforma generale” per superare la crisi - che le mobilitazioni degli agricoltori hanno documentato, su cui sviluppare nei prossimi mesi e nel prossimo periodo le nuove mobilitazioni unitarie fondate su obiettivi condivisi fra gli agricoltori, i pescatori in alleanza con i cittadini e i braccianti - sia quello di confrontarsi con i governi e le istituzioni nazionali e regionali per proporre le soluzioni.

La giornata in Calabria sarà occasione per il Coapi per tenere incontri con le diverse realtà sociali che si stanno impegnando nei diversi territori contro la crisi dell’agroalimentare in vista degli importanti appuntamenti delle prossime settimane e in preparazione delle nuove iniziative di mobilitazione che si annunciano nei prossimi mesi.

La giornata pubblica in Calabria si svolge in due parti, una la mattina al porto di Cirò Marina ed uno la sera a Cropani Marina.

Il programma

Cirò Marina, ore 12/13: incontro e conferenza stampa con i pescatori a tutela del mare e delle comunità marinare.

Molo Foraneo ore 12, la delegazione del Coapi incontra il sindaco di Cirò Marina, Sergio Ferrari, per consegnargli l’appello della Rete dei Municipi Rurali ai sindaci delle aree costiere interessate dalle marinerie artigianali del Mediterraneo a partecipare alla manifestazione del 14 luglio alla Città dell’Altra Economia a Roma in difesa degli agricoltori e dei pescatori del Mediterraneo.

Molo Foraneo, ore 12.30, conferenza stampa. Il Motopesca “Mediterranea” rientra dalla battuta di pesca e sbarca il frutto del lavoro di una notte e mattina di pesca: pesci e spazzatura raccolta dalle reti e sottratta dall’inquinamento marino. La fatica e la crisi economica dei pescatori dello Jonio e la responsabilità di continuare a gestire e pulire il mare raccontate e documentate dai pescatori al termine di una nottata di pesca. Intervengono: Geppino Malena (pescatore comandante del motopesca), Gianni Fabbris (portavoce del Coapi e presidente onorario di Altragricoltura) e il sindaco Sergio Ferrari.

Cropani Marina, anfiteatro comunale, ore 19: Salviamo l’agricoltura, l’allevamento, la pesca e il cibo artigiano di Calabria per salvare le nostre comunità

Assemblea pubblica. Coordina Luana Guzzetti (agricoltrice, Coapi), introduce e conclude Gianni Fabbris (portavoce del Coapi e presidente onorario di Altragricoltura, Confederazione per la Sovranità Alimentare). Intervengono: delegazione del Movimento degli Agricoltori del Crotonese, delegazione dell’Alleanza Sociale per la Sovranità Alimentare e di Altragricoltura, delegazione dei pescatori dello Jonio, delegazione da Sicilia e Campania della Rete Interregionale Salviamo l’Allevamento di Territorio, tecnici ed esperti (Thomas Vatrano, agronomo, ricercatori dell’Università di Calabria), sindaci del territorio (sindaco di Cropani Marina, Raffaele Mercurio; sindaco di Sellia Marina, Walter Placida; sindaco di Botricello, Saverio Simone Puccio; sindaco di Belcastro, Antonio Torchia; sindaco di Marcedusa, Domenico Garofalo; sindaco di Andali, Pietro Antonio Peta; delegato del Comune di Soverato Simeri; sindaco di Sersale, Carmine Capellupo; delegato Comune di Simeri Crichi; sindaco di Petronà, Enzo Bianco; sindaco di Zagarise, Domenico Gallelli), Regione Calabria (Francesco Chiellino, Dipartimento Agricoltura; Filippo Mancuso, presidente del Consiglio regionale).