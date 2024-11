Il sottosegretario parteciperà domani, 16 gennaio, a una riunione in Prefettura per discutere del futuro dello scalo Sant’Anna: «Previsto, a breve, anche un incontro con il Ministro Delrio»

«Domani sarò a Crotone per una riunione in Prefettura sull’Aeroporto Sant’Anna. È una partita aperta in cui metto, come ho sempre fatto finora, tutto il mio impegno come sottosegretario al turismo e parlamentare crotonese. Si tratta di una infrastruttura fondamentale e vitale per lo sviluppo del comparto turistico e per continuare a garantire la mobilità dei crotonesi». A dirlo è Dorina Bianchi, sottosegretario al MiBACT con delega al turismo e parlamentare crotonese del Gruppo Area Popolare.





Anche a Crotone un sit-in davanti alla Prefettura per chiedere la riapertura dell’Aeroporto





«Il rilancio dell’aeroporto di Crotone, insieme a quello di Reggio e allo sviluppo di quello di Lamezia Terme, - aggiunge - è di vitale importanza per l’economia del nostro territorio, che ha già una complessa situazione infrastrutturale. La creazione di un sistema aeroportuale integrato potrebbe essere la soluzione più auspicabile».





E conclude: «Come ho già annunciato, in settimana e per la precisione giovedì, ci sarà un incontro al Ministero delle Infrastrutture con Delrio».