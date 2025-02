Entro il 2025 l’inizio dei lavori di due nuovi hangar Ryanair all’interno dell’Aeroporto internazionale di Lamezia Terme. Ad annunciare i nuovi investimenti infrastrutturali il Ceo della prima compagnia aerea low cost europea Ryanair, Eddie Wilson e il presidente della Regione Roberto Occhiuto nel corso di una conferenza stampa convocata nello scalo lametino. Presenti anche il presidente dell’Enac, Pierluigi Di Palma, e l’amministratore unico di Sacal, Marco Franchini.

Le due nuove strutture saranno realizzate degli spazi disponibili tra le caserme dei vigili del fuoco e della finanza e avranno un indotto occupazionale di 300 posti di lavoro.

Ryanair i numeri di un investimento da 15 milioni di euro

Il piano generale approvato dall'Enac all'inizio di quest'anno vedrà Ryanair investire altri 15 milioni di euro a Lamezia e creare appunto 300 posti di lavoro in Calabria, tra cui ingegneri, meccanici e personale di supporto qualificato.

I nuovi hangar all'avanguardia di Ryanair con 2 baie (8.100 m²) supporteranno sia attività di manutenzione di base sia interventi più invasivi, con la flotta di Ryanair che crescerà fino a 800 aeromobili entro il 2034. «Questo investimento –sottolinea una nota della Regione – rafforza l'impegno di Ryanair nei confronti della Calabria e dell'Italia nel suo complesso, incrementando le capacità di manutenzione della compagnia aerea e stimolando al contempo la crescita economica e la creazione di posti di lavoro». Ryanair presenterà i piani per i nuovi hangar all'Aeroporto di Lamezia e all'Enac nei prossimi giorni, con l'inizio dei lavori nei mesi successivi.

La compagnia aerea ha recentemente annunciato una crescita super potenziata per la regione, che include l'apertura della sua seconda base in Calabria a Reggio e un aumento del traffico del +50% in seguito alla decisione del presidente Occhiuto di abolire l’addizionale municipale. L'impegno a lungo termine di Ryanair nei confronti della Calabria è sostenuto da un operativo da record per l’estate 2025 con 40 rotte per la regione, incluse 13 nuove, oltre a maggiori frequenze su altre 14 destinazioni e l'aggiunta di 2 nuovi aeromobili di base per questa estate (ulteriori 200 milioni di investimento), portando la flotta di Ryanair con base in Calabria a 4 e supportando un totale di oltre 1.700 posti di lavoro nella regione.

Wilson (Ryanair): «Già iniziata la formazione di 100 tecnici calabresi a Bergamo»

Eddie Wilson, ceo di Ryanair, ha rilanciato i contenuti dell’impegno della compagnia in Calabria: «Siamo entusiasti di annunciare i piani per i primi hangar di manutenzione di Ryanair all'Aeroporto di Lamezia, i primi nel sud Italia». Il percorso di formazione che porterà alla creazione dei 300 posti di lavori è già iniziato: «Come parte di questa iniziativa – he detto Wilson – Ryanair, insieme a Seas, ha già iniziato a formare circa 100 tecnici calabresi presso l'Aircraft engineering academy (Aea) di Bergamo, che svolgeranno un ruolo chiave nelle operazioni di questa nuova struttura. Ryanair continua a creare opportunità di lavoro per ingegneri altamente qualificati, avvantaggiati dai nostri roster leader del settore e dalla flotta più giovane in Europa. Lamezia è una sede ideale con opportunità di attrarre, formare e impiegare talenti locali per supportare questa nuova struttura».

Un passaggio è stato dedicato anche alla scelta di Occhiuto di eliminare l’addizionale municipale, decisione che «ha aperto la strada a questa importante espansione, posizionando la regione Calabria come un importante hub per il turismo in entrata e la connettività, attraendo investimenti e promuovendo lo sviluppo economico nella Reggio Calabria». Altri numeri: «Siamo anche lieti di annunciare un operativo da record per l’estate 2025, che presenterà 13 nuove rotte per la Calabria (40 in totale), aumentando le frequenze su altre 14 destinazioni e vedrà la flotta di Ryanair con base in Calabria aumentare a 4 aeromobili B737 (400 milioni di dollari di investimento totale) nella regione». Per chiudere un messaggio alle altre regioni: «Ora è tempo che tutte le regioni, ma in particolare Sicilia e Sardegna, eliminino questa tassa regressiva, che viene riscossa su tutti i passeggeri, adulti e bambini, per sbloccare il loro pieno potenziale turistico».

Occhiuto: «Abbiamo “sequestrato” Wilson e i suo collaboratori»

Da parte sua, il governatore Occhiuto si è detto «felice del rapporto costruito in questi anni con Ryanair» e «soddisfatto del fatto che ancora una volta la prima compagnia aerea d’Europa abbia scelto la Calabria per fare importanti investimenti, e per creare sviluppo e occupazione». Ha poi commentato i risulta ottenuti nel 2024: «Anche grazie alle tantissime nuove rotte Ryanair da e per la Calabria, i nostri aeroporti hanno registrato una crescita record, con numeri mai visti a queste latitudini». L’obiettivo è «fare ancora meglio nel 2025. Stiamo riuscendo nell’obiettivo che ci eravamo prefissati: attrarre investimenti e turismo per dare nuove opportunità di crescita al nostro territorio. Fino a qualche anno fa la Calabria era per Ryanair una delle tante Regioni nelle quali investire, adesso siamo un loro punto fermo, un luogo strategico che hanno scelto e nel quale vogliono realizzare qualcosa di importante per il futuro».

Una battuta per lasciar intendere quanto sia profondo il rapporto con la compagnia irlandese: «Abbiamo, con il nostro entusiasmo, con i nostri progetti e con la nostra concretezza, passatemi il termine, “sequestrato” Eddie Wilson e i suoi collaboratori, che hanno imparato a conoscerci e che adesso considerano la Calabria quasi come una seconda casa».