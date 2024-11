Con l’avvio della bella stagione riparte l’attività crocieristica nel porto di Reggio Calabria. Lo scalo reggino prevede nei prossimi giorni un doppio attracco da parte di due navi da crociera del gruppo Costa e AidaCruises, che porteranno con sé migliaia di visitatori nei poli turistici della città e dell’intero comprensorio metropolitano.

Domani mercoledì 17 aprile al porto di Reggio Calabria arriverà la Costa Neo Riviera, ormai un habitué per lo scalo reggino, una delle più prestigiose navi della flotta Costa, con una capacità di quasi 2000 passeggeri e circa 700 membri di equipaggio che sosteranno in Città dalle 9:00 del mattino fino alle 17:00.

Domenica 21 aprile invece sarà la volta della nave Aida Vita, seconda nave varata dalla compagnia Aida Cruises, costruita nel cantiere tedesco Aker MTW di Wismar, che arriverà in Città con un totale di circa 1200 passeggeri e 420 membri di equipaggio che rimarranno al porto di Reggio per una lunga sosta dalle 7:00 alle 24:00.

Come ormai di consueto, sia mercoledi che domenica, già dalle prime ore del mattino saranno disponibili al porto i bus navetta di Atam, per trasferire i croceristi verso il centro cittadino, nell’area di piazza Indipendenza e del Lungomare Falcomatà.

Sarà inoltre attivato il bus turistico scoperto dell’Atam City Tour, che accompagnerà i crocieristi in giro per il centro cittadino toccando tutti i principali luoghi di interesse: Piazza Indipendenza, il Monumento a Ibico, il Palazzo Miramare, l’Arena dello Stretto, il Monumento ai Caduti, le Mura Greche, le Terme Romane, Palazzo Zani, la Villa Comunale, la Cattedrale Cittadina, la Chiesa degli Ottimati, il Palazzo del Tribunale, il Castello Aragonese, Piazza Italia, Palazzo San Giorgio, Palazzo Corrado Alvaro, il Palazzo del Governo, il Teatro Comunale, la Pinacoteca Civica, l’Area Sacra Griso Laboccetta ed infine il Museo Archeologico Nazionale della Magna Grecia.

Soddisfazione per il nuovo doppio attracco di due navi da crociera è stata espressa dal consigliere comunale con delega al turismo Giovanni Latella che ha invitato commercianti e cittadini ad accogliere al meglio i turisti in arrivo in Città.

«Siamo soddisfatti dello straordinario apporto che l’arrivo delle navi da crociera stanno dando nell’ottica di un più generale aumento dei flussi turistici nella nostra città - ha spiegato Latella - naturalmente il nostro intento è quello di continuare ad aumentare questi flussi, con il doppio obiettivo di allungare i periodi di frequenza delle navi, e non solo, per tentare di destagionalizzare l’offerta turistica, ma soprattutto di aumentare la qualità ed i tempi di permanenza dei flussi. I dati degli ultimi anni sono molto incoraggianti - ha aggiunto Latella - l’aumento dei numeri è un ottimo punto di partenza in questa direzione, ma naturalmente possiamo e vogliamo migliorare ancora. In questa direzione va ad esempio l’installazione della ruota panoramica sul lungomare Falcomatà che sarà attiva già dai prossimi giorni e che rimarrà in città per tutto il periodo estivo, ma anche l’apertura dei siti archeologici cittadini che, insieme al Museo Archeologico Nazionale con i Bronzi di Riace e al nostro straordinario patrimonio naturalistico, costituiscono un’offerta turistica di tutto rispetto che possiamo e vogliamo sempre di più proporre a livello nazionale ed internazionale».