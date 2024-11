Circa duemila agricoltori stanno manifestando a Catanzaro per chiedere il pagamento degli arretrati e una maggiore attenzione ai problemi della categoria

Duemila agricoltori stanno manifestando, da questa mattina, davanti gli uffici della Regione Calabria a Catanzaro. La manifestazione è stata promossa a livello nazionale dalle associazioni degli agricoltori Cia, Confagricoltura e Copagri e si sta svolgendo, in contemporanea, anche a Roma e Bologna. I lavoratori del comparto e le associazioni di categoria chiedono che siano erogati i contributi relativi ai Pac 2015 oltre che la risoluzione dei contenziosi 2014. Tra le richieste degli agricoltori, anche una maggiore attenzione ai problemi della categoria prettamente legati alla burocrazia, ai prezzi e al consumo del suolo. Secondo quanto riferito dalla Questura del capoluogo, sono 33 i pullman giunti in città da tutto il sud della Penisola. Per ora la manifestazione non sta creando particolari disagi alla circolazione e ai residenti.