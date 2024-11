Dall’America Latina a Lamezia Terme, ha trovato qui le condizioni ideali per nascere e crescere l’alga spirulina, un integratore alimentare naturale ricco di proprietà nutritive, energizzante e autoimmunizzanti, ma non solo. A Lamezia, all’interno di un’azienda agrituristica, la Oil Fox Italia ha creato l’unico impianto calabrese e l’unico in Europa ad impatto zero.

Una vera e propria eccellenza che nel tempo sta trovando decine di applicazioni, dalla pasta, ai biscotti al gelato di cui è ideatore il pluripremiato gelataio lametino Francesco Mastroianni. A Lamezia si stanno formando anche futuri biologi dell’Unical e a breve dovrebbe essere implementato il progetto “Spirulina for Africa” che vedrà gli immigrati della cooperativa Malgrado Tutto essere formati per poi creare impianti nei loro paesi d’origine e dar loro opportunità di rientro nelle loro terre. Un progetto che acquista un ulteriore valore nel fatto che la spirulina è un integratore molto utile nei gravi di denutrizione e troverebbe quindi ampia implementazione in Africa.