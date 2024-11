Niente più stress e ore sprecate nella scelta di un regalo. È quello che promette il progetto "Ananas Gifts", un sito di e-commerce lanciato sul mercato un mese fa e che sta già riscuotendo successo tra gli internauti. Tra gli ideatori, c'è anche il calabrese Giovanni Esposito, 24 anni, originario di Santa Domenica Talao ed esperto di economia. Il giovane ha conseguito la laurea all'università Cattolica di Milano e ha poi proseguito il suo percorso di studi al Politecnico con un master in Innovation and Entrepreneurship. Qui ha conosciuto Quentin d’Everlange, 25 anni, e il coetaneo Simone Lazier, con cui ha ideato e sviluppato l'ambizioso progetto commerciale, nato con l'intento di facilitare la vita agli utenti del web.

Che cos'è Ananas Gifts

Ananas Gifts è un sito che sfrutta l'intelligenza artificiale, puntando sulla sostenibilità ambientale. In sostanza, rispondendo ad alcune domande e fornendo dettagli sul budget a disposizione, il sistema evita le spasmodiche ricerche che solitamente accompagnano la scelta di un regalo e offre la soluzione a tutto. Dal sito, infatti, è possibile anche procedere direttamente agli acquisti, scegliendo tra gli oltre 300 prodotti a disposizione nei 34 store che hanno aderito al progetto, tutti rigorosamente distribuiti sul territorio italiano e francese.

Com'è nata l'idea

L’idea è nata di recente, nel 2022, al Politecnico di Milano, che i tre giovani frequentano da studenti. È in quel periodo che confrontandosi con professori ed esperti del settore, i tre danno vita a un percorso di incubazione, che prevede ricerche di mercato e analisi dettagliate della new economy. «Il paradosso della scelta - spiega il calabrese Giovanni Esposito - è il fenomeno per cui l'eccessiva offerta di scelta e opzioni può causare frustrazione e ansia nei consumatori. Nel contesto dell'e-commerce, il paradosso della scelta si manifesta nella difficoltà o addirittura incapacità di scegliere tra le svariate opzioni disponibili online». Di qui la decisione di sviluppare un sito che semplifichi e velocizzi il processo di ricerca dei regali.

La scelta del nome

Anche il nome del sito è una scelta ponderata e niente affatto casuale. "Ananas", infatti, è il termine altisonante utilizzato in quasi tutti gli Stati d'Europa per indicare la pianta tropicale che tutti conosciamo, senza mai cambiare significato. È, dunque, una parola che "accomuna" gran parte della popolazione europea.

Chi sono i tre giovani

Giovanni Esposito, qualche anno fa, è partito da Santa Domenica Talao per inseguire i suoi sogni a Milano. Qui ha conseguito una laurea triennale in Economia e Ict Management all'università Cattolica, e successivamente un master Innovation and Entrepreneurship al Politecnico. Nonostante la lontananza e una promettente carriera avviata ormai al Nord, Giovanni non ha mai reciso il suo legame con la sua terra, dove vive ancora la sua famiglia e dove torna ogni volta che può. In questo percorso è stato affiancato dal parigino Quentin d’Everlange, dapprima studente in Legge al Paris II Panthéon-Assas e successivamente collega di corso all'istituto universitario meneghino, e Simone Lazier, Full Stack Developer. Quest'ultimo ha conseguito la doppia laurea con il Politecnico di Milano e la University of Illinois Chicago.