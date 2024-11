Consegnato a Pierluigi Monteverdi, titolare di sei ristoranti, il Golden Arch Award. L’imprenditore si è distinto anche «per la propria vicinanza alla comunità locale e il contributo dato nello sviluppo del business e di nuove idee»

Il Golden Arch Award è stato assegnato quest'anno a Pierluigi Monteverdi, catanzarese e licenziatario di sei ristoranti McDonald's situati nelle province di Catanzaro e Crotone. La consegna del premio - si legge in un comunicato - «è avvenuta a Orlando, in Florida, nel corso della McDonald's Worldwide Convention, il congresso biennale che riunisce tutti i principali operatori McDonald's a livello mondiale. La storia che lega Pierluigi Monteverdi a McDonald's ha avuto inizio nel 2000 quando, dopo una lunga carriera nella GDO, è diventato licenziatario del ristorante di Montepaone Lido. Nel sistema McDonald's Italia, Monteverdi - prosegue la nota - ha rivestito diversi ruoli di rappresentanza ed è stato, dal 2013 al 2017, presidente della Fondazione per L'Infanzia Ronald McDonald. A livello locale è stato membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione degli Industriali di Catanzaro tra il 2006 e il 2010. Il premio Golden Arch è il più alto riconoscimento per un licenziatario McDonald's, assegnato ogni anno a non più di 40 franchisee in tutto il mondo. Si tratta di coloro che hanno ottenuto i migliori giudizi su diversi parametri che riguardano la gestione dei ristoranti e dei propri dipendenti».



Pierluigi Monteverdi, si fa rilevare, «si è inoltre distinto negli anni per la propria vicinanza alla comunità locale e il contributo dato al sistema McDonald's nello sviluppo del business e di nuove idee».



«Sono estremamente orgoglioso di questo riconoscimento - ha dichiarato Pierluigi Monteverdi - frutto dell'impegno delle persone che ogni giorno lavorano insieme a me. Alcune di loro mi accompagnano da anni, altre solo da poco, ma è sicuramente il loro contributo a fare la differenza nei miei ristoranti».



Tra le diverse iniziative a supporto del territorio, McDonald's - è scritto sempre nel comunicato - si è occupata della ristrutturazione dell'area di accoglienza del Reparto di Oncologia Pediatrica dell'Ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Nelle province di Catanzaro e Crotone McDonald's occupa 280 persone. In Italia i licenziatari McDonald's sono circa 140 e gestiscono l'85% dei 560 ristoranti dislocati sul territorio nazionale.