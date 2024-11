Un trucchetto per volare in Europa spendendo il meno possibile. Come? Individuando i giorni della settimana in cui gli aerei viaggiano mediamente più vuoti e quindi i biglietti hanno un costo minore. A svelare di quali giorni si tratta è il Corriere della Serra attraverso un’analisi dei documenti interni di una decina di aviolinee, tradizionali e low cost – dati poi incrociati con quelli di alcuni aeroporti italiani.

Ebbene, i giorni in cui i voli in Europa risultano più vuoti sono il martedì e il mercoledì – specie quest’ultimo che presenta i numeri più bassi. Lunedì e venerdì sono invece i giorni con il maggior numero di partenze. Si vola poco anche il sabato, mentre la curva – spiega il quotidiano milanese – risale la domenica, quando in tanti rientrano a casa o si spostano per motivi di lavoro o di studio.

La percentuale di sedili che le compagnie riescono a vendere e dunque a riempire in un volo incide molto sulla determinazione del prezzo del biglietto: più l’aereo è vuoto, più la tariffa viene abbassata per attrarre passeggeri. Ecco perché è importante sapere quando i voli sono meno pieni ed è possibile quindi risparmiare.