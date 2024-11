Una situazione economica pesantissima per le aziende calabresi. Un anno quasi completamente perso con fatturati che scendono ben al di sotto del 30% in alcuni arrivano al 70%. «Sicuramente gli aiuti che il Governo ha dato in questo periodo aiutano, ma quello che ci preoccupa ora è il post covid. Le aziende avranno le capacità per fare gli investimenti che sono necessari?»

A dirlo il Presidente di Confindustria Cosenza, Fortunato Amarelli che all’indomani dell’annuncio della data delle elezioni regionali in Calabria dice «Siamo bene felici che a febbraio si andrà a votare perché la Calabria ha bisogno di un governo».

In Calabria misure specifiche per le aziende non ci sono state. «La Calabria ha un bisogno indispensabile di interventi di natura strutturale - ha sottolineato Amarelli - tali da riuscire a produrre effetti duraturi ed utili a colmare deficit atavici e ritardi accumulati in decenni. Se da un lato è urgente gestire l’emergenza sanitaria e rendere immediatamente disponibili misure utili a mitigare l’impatto della crisi, dall’altro è assolutamente strategico dare corpo ad un progetto di ampio respiro in grado di dare avvio ad un processo di rilancio economico complessivo e di crescita sociale».

Fondi da programmare

«Da qui in avanti si dovranno fare scelte importantissime: la programmazione dei fondi europei 2021-2025, i fondi del Recovery Fund che arriveranno ed investono il sud Italia per circa 100 miliardi di euro, una cifra mai vista in questi territori. Ai vari livelli di responsabilità è richiesto di fare sinergia cogliendo tutte le opportunità, puntando sull’innesto di giovani e tecnici qualificati nella pubblica amministrazione capaci di saper gestire procedure complesse».