Conto alla rovescia per l’avvio dei saldi invernali previsti in Calabria a partire da venerdì. La lunga campagna di offerte e promozioni avrà termine il 28 febbraio ma nel frattempo cresce l’attesa da parte dei commercianti che sperano di rimpinguare le casse dopo la chiusura di un anno non molto florido. Particolarmente difficili si sono rivelati infatti gli ultimi mesi per via della frenata dei consumi determinata dall’attesa dell’imminente stagione dei saldi.

A recitare la parte del leone il settore della moda. I consumatori approfitteranno infatti dei saldi invernali per rinnovare il guardaroba. Capi d’abbigliamento e calzature saranno la merce più gettonata ma una consistente quota del budget sarà destinato anche al settore dell’elettronica. La spesa media che le famiglie destineranno all’acquisto di merce in sconto, secondo una rilevazione realizzata da Confcommercio, oscillerà tra i 150 e i 200 euro e sarà prevalentemente indirizzata all’acquisto di prodotti di qualità medio-alta, contrariamente alla tendenza registrata durante il Black Friday, campagna d’acquisti che anche in Calabria ha riscosso molte adesioni ma diretta per lo più alla vendita di prodotti di basso valore commerciale. Le tendenze in vista dell’avvio dei saldi invernali prevedono inoltre un grande successo anche per lo shopping online indirizzato ad accessori, calzature e elettronica.

Luana Costa