L'appalto è finanziato in parte con fondi Pnrr e l'ultimazione dell'intervento è prevista per il 2026. Compresa anche la velocizzazione della tratta Lamezia-Settingiano, dove si potranno così raggiungere i 140 km/h

Rete Ferroviaria Italiana ha concluso le procedure di valutazione delle offerte tecnico-economiche della gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione della velocizzazione della tratta Lamezia Terme - Settingiano e dell’elettrificazione sulla tratta Lamezia Terme-Catanzaro Lido. Lo riposta la stessa società in una nota, nella quale riferisce che è stato individuato come migliore offerente il raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Manelli Impresa, Sposato Costruzioni, Pini Group, S.T.E., STRAFER, SINT. Parte ora l’avvio della fase esecutiva.

Gli interventi di velocizzazione consentiranno di raggiungere i 140 km/h lungo i dieci chilometri della tratta Lamezia Terme – Settingiano. La velocizzazione sarà realizzata attraverso tre tipi di interventi: varianti di tipo plano-altimetrico, sopraelevazione del tracciato esistente, varianti di tracciato su nuova sede in affiancamento alla linea esistente con alcuni tratti in viadotto, tra cui quello sul Torrente Cancello. L’intervento comprende, inoltre, l’elettrificazione dei 43 chilometri dell’intera linea Lamezia Terme – Catanzaro Lido con la realizzazione di tre sottostazioni elettriche a supporto della trazione elettrica.

L’appalto ha un valore di circa 165 milioni di euro finanziati in parte con fondi Pnrr e consente l’avvio del primo dei tre lotti funzionali in cui risulta articolato il complessivo progetto d’investimento potenziamento-collegamento Lamezia Terme - Catanzaro Lido - Dorsale Jonica approvato dal Commissario Straordinario di Governo con Ordinanza n.4 del 25/09/2023.

L'ultimazione dei lavori è prevista per il 2026. Gli interventi - conclude la nota -, in sinergia con altri progetti in programma, consentiranno di migliorare l’offerta del trasporto ferroviario, attraverso la riduzione dei tempi di percorrenza, l’incremento della regolarità della circolazione ferroviaria e lo sviluppo di ulteriori servizi.