Un grande lavoro di squadra per offrire un’informazione puntuale, tempestiva ed esaustiva. È il lavoro che ha visto tutta la squadra LaC impegnata sul campo per le elezioni comunali in Calabria, nel primo turno così come nel ballottaggio.



Un’altra sfida, l’ennesima del gruppo editoriale targato Diemmecom. Un’altra sfida vinta. I numeri infatti hanno premiato l’impegno e l’organizzazione del nostro network su tutti i fronti.

Boom di ascolti su LaC Tv

Un grande successo della rete in termini di ascolti. Il truck mobile itinerante di LaC, vera novità di questa tornata elettorale, ha raggiunto tutte le piazze calabresi coinvolte garantendo ampia copertura a tutti i protagonisti. E i dati Auditel confermano: gli speciali dedicati al ballottaggio hanno totalizzato quasi 50mila telespettatori in termini di contatti netti.



La sola giornata della maratona elettorale andata in onda su LaC Tv il 5 ottobre ha raggiunto quota 30mila contatti netti.

Gli utenti scelgono le testate LaC

Numeri altrettanto importanti anche quelli relativi alle testate web del network che hanno seguito da vicino le elezioni amministrative, dando spazio a tutti i comuni coinvolti, dai più piccoli ai più rilevanti con articoli, interviste, servizi e approfondimenti.

Un impegno anche in questo caso ripagato dai numeri. La testata regionale Lacnews24.it e le due provinciali del gruppo (ilreggino.it e ilvibonese.it) nelle sole due giornate di spoglio elettorale (22 settembre e 5 ottobre) hanno totalizzato complessivamente un milione di visualizzazioni di pagina e quasi mezzo milione di utenti.

Migliaia le visualizzazioni sui social

Grande riscontro è stato ottenuto anche dai canali social.



Sin dai primi di settembre fino alla giornata del ballottaggio, sui canali LaC News24 sono state registrate 32 milioni di visualizzazioni complessive dei contenuti e più di 900mila interazioni, tra like, reaction e commenti.



Un ampio spazio è stato dato alle pillole dei dibattiti di Pubblica Piazza, che hanno ricevuto centinaia di migliaia di visualizzazioni.

Campione di ascolti è stato il confronto reggino tra Falcomatà e Minicuci, seguito in diretta su Facebook da più di 70mila utenti. Menzione a parte meritano le dirette delle maratone elettorali su LaC Tv che hanno raggiunto complessivamente circa 140mila utenti.





Il nostro Grazie non può che andare a utenti e telespettatori che ancora una volta hanno scelto il network LaC ripagandoci di tutto l'impegno e gli sforzi profusi in questa nuova ed emozionante sfida.