Carlo Parisi, l’unico in Italia ad aver conquistato la maggioranza assoluta dei voti con 299 voti su 306 votanti dei 484 aventi diritto al voto, il segretario generale aggiunto della Fnsi ha ottenuto il gradimento del 61,77% degli iscritti, bene anche Raffaella Salamina con 48,36%

Eletti i 60 Consiglieri Generali dell’Inpgi espressione della componente giornalistica. Di essi 50 sono stati eletti nelle 20 circoscrizioni regionali e 10 nel Collegio unico nazionale dei pensionati.

Primo degli eletti tra gli attivi, per numero di consensi ricevuti, è Edmondo Rho (Lombardia) con 558 voti, seguito da Claudio Scarinzi 415 e Domenico Affinito 408, ma la percentuale più alta dei consensi in assoluto è stata registrata da Carlo Parisi, l’unico in Italia ad aver conquistato la maggioranza assoluta dei voti tenendo conto anche di quelli che non hanno potuto votare per problemi di password, motivi di salute o per scelta. Con 299 voti su 306 votanti dei 484 aventi diritto al voto, il segretario generale aggiunto della Fnsi ha, infatti, ottenuto il gradimento del 61,77% degli iscritti.

Percentuale che sale al 97,71% se calcolata sul numero dei votanti (306 su 484 pari al 63,22%). Poco sotto la soglia del 50% di questa speciale classifica, l’altra calabrese eletta in Consiglio Generale, Raffaella Salamina (48,36%), componente della Giunta Esecutiva del Sindacato Giornalisti della Calabria, Enrico Romagnoli (Valle d’Aosta) 45,23%, Serafino Paternoster (Basilicata) 39,65% e Rosalba Emiliozzi (Marche) 38,35%. Tra i pensionati è Mario Antolini il primo degli eletti con 754 voti, seguito da Paola Cascella (707) e Alessandra Spitz (633). (Fonte Giornalistitalia.it).