Il deputato Pd Bruno Censore commenta con grande soddisfazione l’approvazione dell’emendamento per la contrattualizzazione degli ex lsu-lpu calabresi

Approvato l’emendamento da 50 milioni di euro per i precari calabresi Lsu/Lpu: ‘Un altro, certamente decisivo passo verso il superamento di una condizione preoccupante sul piano economico ed occupazionale, che se non adeguatamente definita, avrebbe rischiato, tra le altre cose, di compromettere anche la normale gestione dei servizi essenziali in molti enti locali calabresi è stato compiuto, a dimostrazione che su materie delicate come il lavoro ed il precariato, grazie al lungo, certosino e avvincente lavoro svolto dalla deputazione parlamentare calabrese e dal Presidente della Giunta Regionale Mario Oliverio, c’è la piena e assoluta attenzione del Governo Renzi'.

Sono le dichiarazioni del Deputato del PD Bruno Censore che commenta con grande soddisfazione, l’approvazione dell’emendamento al dl Giubileo, presentato in commissione Bilancio del Senato dal Partito Democratico.

‘Dalla nostra postazione istituzionale - continua Censore - lavoreremo per far sì che l’emendamento approvato in commissione Bilancio del Senato riceva via libera in Aula consentendo così che ai 38 milioni di euro stanziati dalla Regione Calabria si aggiungano i 50 milioni di euro necessari per di stipulare un nuovo contratto di lavoro ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili e di pubblica utilità’.