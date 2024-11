La Fiom Cgil sostiene le manifestazioni in campo: «Sacrosanto rivendicare il diritto all' abitare di tante famiglie indigenti»

«La Fiom Cgil di Cosenza e regionale, condividendo e sostenendo le ragioni e la mobilitazione dei "senza tetto" di Cosenza da anni impegnati a rivendicare il diritto alla casa, parteciperà al presidio indetto per lunedì prossimo dal movimento Prendocasa in piazza XI settembre a Cosenza». Lo riporta una nota a firma del sindacato.

«In una regione ed in una città con migliaia di case vuote, con residenze pubbliche abbandonate o sottoposte a speculazioni di tutti i tipi, è sacrosanto rivendicare il diritto all' abitare di tante famiglie indigenti – ribadiscono gli esponenti aggiungendo - Serve costruire un fronte comune per i diritti e le tutele sociali. Il diritto alla casa ed alla qualità dell'abitare è una priorità da sempre. Per questo saremo in piazza insieme ai protagonisti di questa lotta. Uniti, per i diritti».

