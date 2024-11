Avvertono di essere pronti, in caso contrario, allo stato di agitazione

Sono perennemente sul piede di guerra i sindacati calabresi. Questa volta a far loro minacciare una nuova manifestazione è la richiesta di un tavolo tecnico al governatore Oliverio sulle tematiche del lavoro. Un incontro che secondo Cgil, Cisl e Uil dovrà essere proficuo ed affiancare a quelle che sono risposte emergenziali anche un sistema di politiche attive.

Ad alzare la testa sono i segretari generali delle sigle, Michele Gravano della Cgil, Paolo Tramonti della Cisl, e Santo Biondo della Uil.

A preoccupare è, in particolare, il reinserimento dei tantissimi disoccupati privi a oggi di un qualsiasi reddito. Ecco perché ai sindacati preme discutere di una politica industriale regionale che possa servire a smorzare le preoccupazioni dei percettori di ammortizzatori sociali in deroga, stretti nella morsa dell’angoscia per il mancato arrivo dei sussidi, pur avendone diritto e della sfiducia nel collocarsi nel mercato del lavoro.

Rispetto alla convocazione del tavolo tecnico propedeutico a dare risposte in merito, Cgil-Cisl-Uil Calabria ribadiscono che, in assenza di confronto, dichiareranno lo stato d'agitazione.