Si è chiusa lo scorso venerdì 21 ottobre la fase di presentazione delle Proposte Progettuali nell’ambito della procedura di cessione e riqualificazione della Centrale di Rossano.

L’iniziativa Futur-E per l’impianto Enel in provincia di Cosenza ha raccolto un grande riscontro come opportunità concreta di valorizzazione del territorio attraverso soluzioni innovative e sostenibili. Ben 6 proposte che spaziano dalla promozione del turismo, a strutture di eccellenza per la ricerca scientifica e la valorizzazione dell’agroalimentare di locale. E ancora, centri di ricerca, dipartimenti universitari e poli di innovazione.

Il modello basato sull’approccio partecipato e innovativo ha stimolato efficacemente gli interessati al progetto di rilancio, nello spirito dell’iniziativa Futur-E che promuove la ricerca di nuove soluzioni sostenibili a garanzia dello sviluppo locale e della creazione di valore condiviso per il territorio. Un risultato ancora più entusiasmante se si pensa che tra le aziende in corsa vi sono sia realtà imprenditoriali italiane che internazionali.

Da questa settimana prende avvio la fase di esame delle Proposte Progettuali con il supporto di una Commissione Giudicatrice composta da esponenti delle istituzioni locali, Università della Calabria, Politecnico di Milano ed Enel.

La conclusione dei lavori di valutazione delle proposte progettuali pervenute è prevista entro Dicembre 2016.