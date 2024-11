L'impianto denominato “Nicastro”, alimenterà parte della rete di distribuzione del Comune di Lamezia Terme, producendo un significativo miglioramento della qualità del servizio elettrico in termini di efficienza, affidabilità e sicurezza

Nuova energia per Lamezia Terme: e-distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce in Italia la rete elettrica a media e bassa tensione, ha realizzato un "Centro Satellite", in via del Progresso, che, grazie a tecnologie di ultima generazione e a un avanzato livello di telecontrollo, consentirà di migliorare la qualità e la stabilità del servizio elettrico a tutte le forniture presenti nell'area.

Il Centro Satellite come è stato detto è un importante snodo per la distribuzione dell’energia elettrica. È, infatti, un impianto in Media Tensione (20.000 Volt) che, attraverso linee dedicate a elevata affidabilità, riceve l’energia elettrica da una Cabina Primaria e la distribuisce nel territorio in maniera ottimale, attraverso la rete in media tensione sulla quale è inserito.

In particolare, il nuovo Centro Satellite di Lamezia, denominato “Nicastro”, alimenterà parte della rete di distribuzione del Comune di Lamezia Terme, producendo un significativo miglioramento della qualità del servizio elettrico in termini di efficienza, affidabilità e sicurezza. Tali miglioramenti saranno evidenti sia in condizioni di normalità, grazie ad una più efficiente distribuzione dei carichi elettrici, sia in caso di guasto, riducendo notevolmente la durata delle interruzioni per cliente e il numero stesso delle interruzioni.

L’entrata in servizio di tale impianto comporta, inoltre, anche un aumento della hosting capacity, ovvero la capacità del sistema elettrico di accogliere e dispacciare nuova potenza elettrica derivante dalla connessione di nuovi impianti di produzione da fonti rinnovabili o di poter facilmente soddisfare la richiesta di attivazione di nuove forniture.

Il Centro Satellite di Lamezia Terme è collegato alla Cabina Primaria “Feroleto” attraverso due linee elettriche a media tensione, parte in cavo aereo e parte in cavo interrato, lunghe complessivamente 29 Km. La rete elettrica nella quale è stato inserito è costituita da 35 km di linee elettriche in media tensione, prevalentemente in cavo interrato, da 40 cabine di trasformazione Media-Bassa Tensione e da 30 km di linee elettriche in bassa tensione, prevalentemente in cavo interrato.

L’impianto è stato realizzato da e-distribuzione nell'ambito del piano di continuo miglioramento e rinnovamento tecnologico delle infrastrutture, a beneficio della qualità del servizio delle reti elettriche. Per

la sua realizzazione sono stati necessari circa 12 mesi di lavori e un investimento di 660.000 euro, che è stato interamente sostenuto da e-distribuzione.

L'impianto sarà telecontrollato dai tecnici dell’azienda che, dal Centro Operativo di Catanzaro, controllano H24 tutta la rete elettrica della Calabria. Questo, in caso di guasto, permetterà di isolare i tratti di rete interessati eseguendo manovre a distanza: in questo modo sarà possibile in breve tempo rialimentare la maggior parte della clientela, ancora prima di effettuare l'intervento sul posto.

“La continuità e la qualità del servizio elettrico - ha dichiarato Angelo Guastadisegni, Responsabile Rete Calabria - sono i principali obiettivi dell’attività che e-distribuzione svolge ogni giorno nel territorio. In tale ottica il nuovo Centro Satellite ci consentirà di garantire un significativo miglioramento del servizio offerto ai cittadini ed alle imprese del territorio di Lamezia Terme”.

“Il Nuovo Centro Satellite - ha dichiarato, durante la visita all'impianto, il Sindaco di Lamezia Terme, Paolo Mascaro - costituisce per Lamezia un chiaro miglioramento nella qualità del servizio elettrico con evidenti vantaggi in termini di rapidità, modularità e standardizzazione degli interventi. Ringrazio, quindi, e-distribuzione per avere privilegiato in termini di investimenti il nostro territorio e come istituzione siamo e saremo sempre disponibili ad un costruttivo confronto per concordare ulteriori programmazioni che siano a beneficio della collettività".

Sonia Rocca