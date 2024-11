Altra giornata da incubo lungo la rete autostradale italiana. Sull’A2 “Autostrada del Mediterraneo”, in avvicinamento allo svincolo di Villa San Giovanni, anche oggi si segnalano oltre tre ore di attesa per imbarcarsi verso la Sicilia. La situazione si era presentata simile anche ieri.

Il personale di Anas e della Protezione Civile è impegnato a prestare assistenza agli automobilisti, distribuendo bottigliette d’acqua. Sul resto dell’autostrada, il traffico si presenta intenso ma scorrevole, in aumento in queste ore. Auto in fila soprattutto ai caselli che portano alle località marine; molte le segnalazioni di code a tratti per il traffico intenso.