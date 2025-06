Tra gli ospiti più attesi dell’edizione 2025 della Summer School di trading e finanza, ideata dal docente del Dipartimento di Economia e Scienze Aziendali e Giuridiche Fabio Piluso, ospitata all’Università della Calabria dal 7 all’11 luglio, ci sono l’anchorman di Class CNBC Emerick De Narda e Aga Barberini, tra le più autorevoli consulenti finanziarie del Paese. E ancora Manuela Donghi, autrice e conduttrice della trasmissione Next Economy.

Celebra il decennale la Summer School di economia dell'Università della Calabria in calendario dal 7 all'11 luglio prossimi, con la partecipazione di esperti ed autorevoli esponenti dei mercati finanziari nazionali

Il debutto dei mercati dell’arte

A questi personaggi già transitati tra i cubi di Arcavacata nei passati appuntamenti dell’iniziativa, si aggiungerà un esperto di mercato dell’arte, ambito che per la Summer School rappresenta una novità. Per una lezione su questo particolare segmento alla giornata inaugurale interverrà Francesco Greco, calabrese trapiantato a Milano: «Verrà appunto a portare la sua expertise – dice al nostro network Fabio Piluso nel presentare l’iniziativa - e ci spiegherà concretamente come operare sul mercato dell'arte. Un mercato bello, affascinante, che dà un dividendo estetico, ma allo stesso tempo un mercato insidioso perché è caratterizzato notoriamente da un certo livello di opacità».

Difendersi dalla fuffa

«Questa scuola – ha aggiunto - è nata dieci anni fa con una spiccata attitudine al trading. Il trading, come forma di finanza operativa, oggi continua ad avere un ruolo centrale. Però abbiamo capito negli anni che è importante anche allargare il contesto ed accendere un focus sulla educazione finanziaria. Credo che le competenze finanziarie non possano avere un limite di età o anche di professione o anche di specializzazioni; ciascuno di noi ha la necessità di migliorare la propria comprensione non solo per fare degli investimenti, ma anche un po' per difendersi rispetto a tutta la fuffa, questo è un termine utilizzato molto nell'ambito della finanza, spacciata appunto dai cosiddetti fuffa-guru, che vendono prodotti anche abbastanza rischiosi. Ed in questa pericolosa rete sono molti i malcapitati a rimanere intrappolati».

Corso extracurriculare

Da Milano Finanza è arrivato il riconoscimento rispetto alla validità del progetto: «Una iniziativa unica in Italia – conclude Piluso – È un orgoglio per tutti coloro che collaborano a questo corso extracurriculare ed anche per l’Università della Calabria. Ci viene riconosciuto un ruolo centrale nella promozione di cultura finanziaria e di tecniche operative che vanno oltre il tradizionale programma di studi. Ci rivolgiamo non solo agli studenti ma a chiunque voglia migliorare le proprie competenze».