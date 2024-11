C'è chi va e c'è chi viene. Anche se non per tutti, il primo weekend dopo il Ferragosto significa fine delle vacanze per molti italiani. Chi rientra in auto verso nord punta quindi su partenze “smart” per evitare ingorghi e maltempo e di buon mattino fa una breve sosta in terra calabra dopo aver attraversato lo Stretto.

C’è poi chi invece al richiamo del mare calabrese proprio non resiste e quindi lo raggiunge per concludere in bellezza il periodo di ferie.

Non mancano i turisti di ritorno quelli che la propria terra d’origine la salutano a malincuore e neppure quelli che hanno macinato migliaia di km per visitare per la prima volta la punta dello Stivale.

Insomma nonostante il contro esodo sia partito è una domenica tranquilla sia per quanto riguarda la viabilità che il meteo, tra la nostalgia e l’entusiasmo dei vacanzieri che vanno e che vengono.