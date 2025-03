Entro Pasqua anche i 90 lavoratori a progetto della ex Abramo customer care potranno essere assunti da Konecta. Lo hanno reso noto le segreterie regionali di Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, Ugl Telecomunicazioni a conclusione dell'incontro presso gli uffici del dipartimento lavoro della Regione Calabria, al quale hanno preso parte l'assessore al lavoro Giovanni Calabrese insieme al dipartimento lavoro e crisi di impresa, l'azienda Konecta.

È stata affrontata l'ultima parte della ormai ex-vertenza Abramo che riguarda esclusivamente i lavoratori a progetto (lap) rimasti in forza all'azienda fino al 31 ottobre 2024 e da allora senza occupazione. Lavoratori che, essendo autonomi, non hanno potuto godere né della clausola sociale per passare a Konecta, né delle tutele previste dagli ammortizzatori sociali.

Grazie all'accordo del dicembre 2024 per la digitalizzazione delle cartelle mediche della Calabria, quasi 1000 ex Abramo, tra Crotone e Montalto Uffugo, sono transitati in Konecta. In quell'accordo erano stati anche inseriti i 90 lap crotonesi, ma si è dovuto attendere l'inizio della lavorazione della commessa per verificare i volumi e comprendere la necessità di personale.

L'azienda Konecta ha confermato di voler rispettare quanto sancito nell'accordo ministeriale del 19 dicembre 2024, procedendo all'assunzione, entro Pasqua, dei lap, anche se ha rimandato ad un incontro tecnico con le organizzazioni sindacali regionali da tenersi nella prima decade di aprile per definirne tempi e modalità.