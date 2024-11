Dalla Regione arriva la nuova inquietante prospettiva, ovvero il possibile blocco totale dei fondi per il pagamento dei loro arretrati

Non sarà una bella estate quella dei lavoratori del dipartimento 7 Politiche del Lavoro della Regione Calabria, già dipendenti delle fondazioni in house regionali Field e Calabria Etica. Non solo il conto in banca in rosso per la mancanza all’appello di diversi stipendi pesano come una spada di Damocle, ma ieri quello che speravano fosse un incontro di rassicurazione, si è trasformato in tutt’altro. Secondo il direttore generale dell'assessorato alle Politiche del Lavoro Antonio De Marco, le verifiche sul bilancio regionale e, in particolare, sui fondi destinati alle fondazioni Field e Calabria Etica, entrambe poste in liquidazione, starebbero riscontrando diversi ostacoli che impedirebbero lo sblocco dei fondi per gli stipendi arretrati. Blocco che potrebbe anche essere totale, costringendo così i lavoratori a rivalersi direttamente sui fondi ordinari della Regione Calabria.

E anche se per i lavoratori l’approccio di De Marco è stato collaborativo, molti di loro stanno già pensando di tornare in piazza e di fare sentire la propria voce per non essere dimenticati. Probabilmente si farà una manifestazione lunedì prossimo se in questa settimana non arriveranno atti e fatti concreti. Quella calabrese si sta rivelando, insomma, l’estate delle emergenze sul lavoro.