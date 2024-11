Nei giorni scorsi abbiamo sollevato il problema di un affidamento di oltre 1 milione di euro per comunicazione Expo 2015 senza gara.

Una singolare procedura che consente di affidare senza gare ingenti somme attraverso la cosiddetta procedura negoziata. Una procedura che, dovrebbe essere applicata a casi limite almeno secondo quanto raccomandato da ANAC. Dal bando che abbiamo potuto leggere, pubblicato in due piccoli box in un giornale locale, non siamo stati in condizione di comprendere quale siano state le motivazioni che hanno indotto il direttore generale del Dipartimento Dottor Pasquale Anastasi a scegliere di attuare questa procedura. Dalla regione Calabria l'unica risposta che abbiamo avuto, ad oggi, è il silenzio assoluto, un silenzio che, alcune volte, diventa molto più eloquente delle parole. Oggi il nostro servizio Tg.

