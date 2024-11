'Expo è un evento eccezionale, una manifestazione che segnerà sei mesi importanti per il nostro Paese. Noi ci siamo; l’esposizione è una grande opportunità, una occasione per l’Italia, ed anche per la nostra regione dovrà esserlo'

Così il presidente della Regione Mario Oliverio, a Milano per l’inaugurazione di Expo e della “Piazzetta”, lo spazio che rappresenta la Calabria sino al 31 luglio. “ In tre mesi- ha sottolineato Oliverio-, con un grande lavoro, abbiamo recuperato uno spazio che ci consente di avere una presenza di rilievo, significativa, e sostanziato un programma denso che ci consentirà non solo di proiettare in questa vetrina mondiale le bellezze e le risorse della nostra regione ma che permetterà di portare in Calabria un parte delle migliaia di persone che parteciperanno alla manifestazione. In tal senso stiamo lavorando ed abbiamo definito un accordo con Alitalia per l’abbattimento delle tariffe aeree con pacchetti agevolati perché da Milano, ed anche da Roma e da Torino, si possano raggiungere, nel periodo Expo, Lametia Terme e Reggio Calabria in tempi rapidi e con tariffe sostenibili. La nostra programmazione- ha continuato- prevede quattro settimane di iniziative culturali, enogastronomiche. Abbiamo la necessità di diffondere una nuova immagine della nostra terra ed occorre farlo oggi con più determinazione di quanto sia stato sin ora. L’immagine giusta, di una terra bella, con grandi risorse, paesaggi incomparabili, patrimonio di beni culturali, comunità ospitali, cittadini onesti e laboriosi. Tutti fattori, questi, di attrazione.”



“ Oltre le quattro settimane di programmazione- ha affermato ancora Oliverio- nei sei mesi di manifestazione la nostra presenza sarà continuativa poiché pensiamo, tra l’altro, di recuperare la nostra sede di Milano, in Via Broletto, rimasta chiusa fino ad ora, e farne una vetrina nel cuore di Milano, per il nostro patrimonio naturalistico, paesaggistico, storico, culturale, enogastronomico. Lo faremo con il concorso attivo degli operatori, dei produttori, della rete che opera sul nostro territorio. Expo è una occasione importante per riproiettare un Paese che ha bellezze inestimabili, una storia, beni culturali unici, territori straordinari. Tra questi ce n’è uno che si chiama Calabria.”