Territorio, Biodiversità Agricola e Alimentare, Storia, Innovazione al centro di una serie di appuntamenti ed eventi dedicati alla Calabria

Inizierà Venerdì 25 settembre, sino a Mercoledì 30, la Settimana del Protagonismo della Calabria in Expo Milano 2015. Sei giorni ricchi di appuntamenti culturali di approfondimento e confronto, di promozione e valorizzazione delle eccellenze che la Regione Calabria, guidata dal Presidente Mario Oliverio, ha organizzato in partnership con numerosi organismi, istituzioni e attori locali, nazionali ed internazionali.Territorio, Biodiversità Agricola e Alimentare, Storia e Innovazione, le parole chiave far conoscere e valorizzare il territorio , proponendo l’immagine della Calabria come una terra accogliente, ricca di paesaggi, colture e culture, dove si produce e si mangia cibo di qualità, dove si possono fare esperienze uniche di viaggio.



Nella giornata di apertura, Venerdì 25 settembre, i riflettori saranno puntati sul paniere agroalimentare calabrese, sulle eccellenze agroalimentari della regione nei mercati internazionali e in particolare su quelle D.O.P. e I.G.P.



Le eccellenze vitivinicole sono, invece, le protagoniste della giornata di sabato 26, nella quale l’eccezionale vicenda storica del vino e dei vitigni autoctoni calabresi farà da contrappunto alla presentazione della produzione vitivinicola attuale della Calabria, la cui qualità e il cui dinamismo sono ormai riconosciuti.



Domenica 27 sarà dedicata invece al cibo naturale: i temi trattati saranno la tutela e la valorizzazione delle produzioni agroalimentari della montagna calabrese, dove sono localizzati tre dei più importanti e splendidi Parchi Nazionali del Vecchio Continente, l’Aspromonte, la Sila e il Pollino che, insieme alla rete Europarc delle Aree Protette d’Europa, presenteranno, per la prima volta, la Carta del Cibo Sano e Sostenibile.



La giornata di lunedì 28 consacrerà il ruolo della Calabria nell’eccezionale vicenda che ha portato al riconoscimento della Dieta Mediterranea come Patrimonio dell’Umanità. Proprio in Calabria, infatti, nel 1957 iniziò il grande lavoro di ricerca del gruppo di scienziati americani diretti da Ancel Keys (da cui il titolo della giornata “Ancel Keys Day”) che portò alla definizione della dieta mediterranea come stile di vita e di alimentazione salutare. In una grande Conferenza Internazionale che vedrà la partecipazione di studiosi e ricercatori di tutto il mondo, organizzata con il supporto scientifico delle Università calabresi, dell’Università di Roma-Tor Vergata, dell’Istituto Nazionale per la Dieta Mediterranea e la Nutrigenomica, la Dieta Mediterranea Italiana e la sua declinazione calabrese saranno riproposte come modello alimentare del futuro, in grado di rispondere al meglio alla domanda di qualità, salute e sostenibilità legate al cibo.



Ricerca, innovazione, tecnologia e nuove frontiere del cibo saranno tra gli argomenti trattati nella giornata di martedì 29, durante la quale si sottolineerà, anche attraverso la testimonianza diretta di spin off e start up calabresi, la capacità del sistema della ricerca e del sistema produttivo agricolo e agroalimentare calabrese di proporre soluzioni innovative, di valore internazionale, nei processi di produzione del cibo.



La giornata conclusiva della Settimana, mercoledì 30 Settembre, infine, sarà dedicata all’ identità della Calabria come cuore del Mediterraneo. In un percorso tra passato, presente e futuro, nel palcoscenico di Expo Milano 2015 i riflettori saranno puntati sulle potenzialità di sviluppo - per l’Italia, l’area euromediterranea e l’intera Europa – racchiuse nel Porto di Gioia Tauro, uno dei maggiori hub transhipment del Mediterraneo, al centro dei flussi tra Oriente Occidente. Se Gioia Tauro rappresenta la proiezione verso il futuro, la storia mediterranea della Calabria ha radici antichissime. Riprendendo il filo della narrazione sul tema del cibo come addensato di valori culturali già al centro della mostra “Cibo per gli Dei, cibo per gli uomini” proposta dalla Regione in Agosto e di grande successo di pubblico e critica, in questa giornata verrà presentata insieme alla Comunità Ebraica l’antichissima storia della ricerca del cedro perfetto, che ogni anno si ripete, nelle cedriere della splendida costa nord-tirrenica della Calabria, per la festa del Sukkot. Infine, sempre in tema di identità mediterranea della Calabria, per tutta la Settimana saranno proiettate inedite e straordinarie immagini dei Bronzi di Riace girate con le più avanzate tecnologie di ripresa.



Nel corso di tutte e sei le giornate, alle conferenze ed i workshop, si alterneranno degustazioni allestite da studenti e docenti degli Istituti Alberghieri della Calabria, performance dal vivo e spettacoli musicali e teatrali di grande impatto.



La Settimana del Protagonismo della Calabria, organizzata dalla Regione, si avvale di numerosissime partnership e collaborazioni di ogni livello: organizzazioni, Consorzi di Tutela ed associazioni di produttori, Università e centri di ricerca italiani ed esteri, la RAI, i Parchi Nazionali Aspromonte, Sila, Pollino e altri Parchi Nazionali italiani, il Miur - Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e diversi altri.

Gli eventi si svolgeranno sia nel Padiglione Italia che negli spazi del Padiglione del Corriere della Sera.